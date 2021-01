Beslagla færre førerkort i Nord-Norge i 2020

Nyheter

I en pressemelding onsdag ettermiddag, legger Utrykningspolitiet frem statistikk fra de siste tre årene for de to nordligste fylkene, Nordland og Troms og Finnmark.

Oversikten viser at det var registrert over 1.000 flere fartsovertredelser i 2020 enn i 2019, 15.619 i 2020 mot 14.458 året før.

Derimot var det en nedgang i antall beslaglagte førerkort med 62, 1.186 i 2019 mot 1.124 i 2020.

Utrykningspolitiets distriktsleder, Geir Marthinsen, understreker i meldingen at statistikken gjelder for Utrykningspolitiet. Tallene fra det lokale politiet er ikke med.

Overtredelser* Førerkortbeslag* År Fart Rus Adferd Fart Rus Adferd Tot besl 2018 16269 467 3244 798 213 58 1069 2019 14568 555 2990 861 263 62 1186 2020 15619 485 2897 801 252 71 1124





– Antall fartsreaksjoner har økt, og det kan ha en sammenheng med at vi fikk gjennomført flere fartskontroller som følge av færre ruskontroller på grunn av covid-19. Til tross for økning i antall fartsreaksjoner er det færre grove fartsovertredelser og førerkortbeslag, skriver Marthinsen i meldingen.

Ha understreker også at nedgangen i antall rusavsløringen kan ha en sammenheng med at det er færre som er rustestet i 2020 kontra de to tidligere årene.

– Målet med vår kontrollaktivitet er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, og da vet vi at det å få ned hastigheten og få bort ruskjøringen vil gi et betydelig bidrag. Imidlertid må vi ikke glemme at uoppmerksomhet er en betydelig utfordring i trafikken, og uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy er en medvirkende årsak til hver tredje dødsulykke i trafikken, melder Marthinsen.

Han synes det er gledelig at antallet dødsulykker gikk ned i 2020. Det var 95 som omkom og for første gang på en årrekke var det under 100 som omkom i trafikkulykker.

– Benytter anledningen til å oppfordre til ekstra varsomhet rundt om på veien nå som kjøreforholdene varierer mye, og husk - «rusfri bak rattet», påpeker Marthinsen i meldingen. .