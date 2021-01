Koronavaksine: Færre doser i uke 2

Nyheter

I går ble de første koronavaksinene satt i Vesterålen. Det er beboere ved sykehjem som får de første dosene.

Kommunene i Vesterålen fikk 155 doser i uke 1. I uke 2 kommer det bare 110 doser. Det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Alle kommunene i regionen får færre doser enn det man har fått denne uken, samlet 45 doser mindre.

Vaksinedoser Uke 1 Uke 2 Andøy 25 20 Bø 15 10 Hadsel 40 30 Lødingen 10 5 Sortland 45 30 Øksnes 20 15 Sum 155 110

Ved utgangen av tredje kvartal var det 32.160 innbyggere i de seks kommunene som er med i vår oversikt.

Dersom det fortsetter med mellom 110 og 155 doser i uka, vil det ta svært lang tid før alle innbyggerne i Vesterålen har fått vaksinen. De som har fått vaksinen skal også ha en dose nummer to innen tre uker etter den første dosen. Det gjør at det faktisk vil ta litt over ni år før man er i mål.

Ny vaksine

Men antall doser vil trolig øke ettersom koronavaksinen fra Moderna nå er godkjent i Norge, i tillegg til vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

Nettavisen E24 skriver at Norge vil få 67.000 doser av denne vaksinen i januar og februar. 4.000 doser kan komme til Norge allerede i neste uke.