Skal renovere bygget der alt startet

Nyheter

Det er 57 år siden Sortland Entreprenør, som i dag er en del av Kronsteingruppen, skriver i en pressemelding at de har inngått avtale med Sortland kommune om renovering og bygging av takopplett av parkveien 2 på Sortland. Ombyggingen skal skal gjøres for å skape plass til flere kontorer og oppgraderte møterom. Det er Sortland kommunes rustjeneste som har tilhold i bygget i dag.

For Entreprenørselskapet er dette et veldig spesielt oppdrag, ettersom det var nettopp her selskapet så dagens lys for 57 år siden.

– Det er alltid morsomt å bli tildelt nye prosjekter, men ekstra morsomt det når det er snakk om en ombygging av det aller første bygget Sortland Entreprenør satte opp helt tilbake i 1965, uttaler daglig leder i selskapet, Andreas Einejord.

I meldingen skriver Sortland Entreprenør at uteområdet og parkeringsplassen også skal oppgraderes.

Einejord sier han håper arbeidet skal komme i gang i februar. Norconsult i Harstad har startet prosjekteringen. Til sommeren skal det ferdige resultatet være klart.