Streik blant private omsorgsbedrifter

Meklingen startet torsdag etter at det ble brudd i forhandlingene i høst. Fristen for å komme til enighet var midnatt, men litt før klokken fire kom beskjeden om at partene ikke klarte å komme til enighet.

– Vi er skuffet. Vi ønsket ikke konflikt, men opplever at NHO ikke har villet komme oss i møte på noen punkter. Dermed blir det praktisk talt umulig for oss å ivareta medlemmene på en bra måte. Det ender da opp med at vi må ta i bruk vårt kraftigste kampmiddel, streik, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg, som har ledet meklingen for Fagforbundet.