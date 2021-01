Øksnes med 17. positive korona-test

Nyheter

Meldingen og den positive testen kom i en pressemelding fra Øksnes kommune.

Dermed har kommunen fått sin positive test nummer 17 siden pandemiutbruddet.

Kommunen skriver i meldingen at om den positive prøven kom torsdag kveld. Dette tilfellet, som flere andre, er importsmitte.

– Ut fra opplysninger så var vedkommende person i innreisekarantene da testen ble gjennomført. Vedkommende ble videre umiddelbart isolert etter at positiv testresultat forelå, melder Øksnes kommune.

Kommunen opplyser at smitteverntiltak og sporing er satt i gang etter de nasjonale prosedyrene.

Smitteverntiltak og smittesporing er iverksatt etter nasjonale retningslinjer.

– Vi ber om at alle følger nøye nasjonale myndigheters anbefaling slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte, skriver kommunen.