Se de flotte bildene fra da sola viste seg fram for første gang i år

Onsdag ettermiddag dukket det opp en e-post fra Øystein Strandback opp i e-posten til VOL.

E-posten inneholdt flotte bilder fra da sola vise seg frem for bøfjerdingene, et kjært og hjertelig gjensyn for de aller fleste, vil vi tro.

Fotografen skriver at bildene er tatt fra Vinjesjyen, fra "Mannen fra havet", Storhaugen og et bilde er også tatt hjemmefra der Sandback bor.

Vi håper VOLs lesere gleder seg like mye over Øystein Sandbacks bilder som det vi i VOL gjorde.





Og det har vært grunn til å glede seg over været de siste dagene, med fint kaldt vintervær. Noen vil nok klage på at snøen har vært glimret med sitt fravær.

Torsdag ventes det mildere vær igjen. Vinden vil holde seg på tre til fem sekundmeter det meste av dagen. Utover dagen kravler kvikksølvet seg oppover på plussida ifølge yr.no. Det er ventet lette snøbyger, som kan gå over til sludd på kvelden.