Hytte nedbrent ved Risøyhamn - Kripos skal bistå i etterforskningen

Nyheter

Politiet melder på sin Twitter-konto at de mottok melding om en brann i ei hytte i Risøyhamn klokka 04.30 lørdag morgen.

Politiet melder at alle nødetatene er på stedet og at hytta er nedbrent.

Det blir bekreftet at det skal ha vært seks personer i hytta. En person skal ha kommet seg ut og har fått varslet naboer, som igjen skal ha kontaktet nødetatene. Denne personen er tatt hånd om av helsepersonell. I alt er det fem personer som er savnet og ikke gjort rede for.

Politiets første melding om ulykken ble lagt ut rundt 06.20 lørdag morgen.

Klokka 06.45 melder NTB at politiet ikke har oversikt over hvor mange som er savnet.

VG melder før 07.30 at det pågår søk i området ved hytta, langs bakken og med luftambulanse.

Søkte med drone

TV2 siterer operasjonsleder i Nordland Politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, som uttaler at de frykter det kan være fem personer igjen i hytta.

Klokken 08.35 bekrefter Nilsson de samme opplysningene overfor VOL. Han opplyser at mørket har gjort det vanskelig å drive søk på stedet, men at det rett før 08.30-tiden skal ha blitt lyst nok til å bruke drone i søket.

- Det har vært mørkt, men nå er det blir lyst nok til å bruke drone. Vi bruker dronen til å se etter om det kan være spor som går ut fra hytta og i andre retninger, opplyser han.

Han forteller at det jobbes på stedet med flere ting knyttet til etterforskningen av brannen.

Brannstedet ligger et par kilometer inn i marka fra Bjørnskinn ved Risøyhamn i Andøy.

Sperret av

Området er sperret av og politiet driver med etterforskning på skadestedet, opplyser vår reporter på stedet. Ingen slipper forbi sperringene, som er satt opp om lag tre kilometer fra hytteområdet. Sivilforsvaret er hentet inn for å bistå.

VG melder i 10-tida at Kripos skal bistå i etterforskningen. De melder også at mannen som varslet om brannen er sendt til sykehuset på Stokmarknes, der han har politi med seg.

- Vi må ha rett kompetanse inn på et sånt sted. Kripos skal sende et lite team oppover, forteller Nilsson ifølge VG.

Avisen skriver også at mannen som kom seg ut, kom seg ut i det han hadde på seg da han la seg om kvelden. Han skal ha forsøkt å komme seg inn igjen, men det var fånyttes. Han løp i flere kilometer, til han fant et hus med folk i, som kontaktet nødetatene.

Et stort område, over to kilometer fra branntomta, er sperret av som følge av brannen, rapporterte VOLs medarbeider på stedet i 10-tida.

Lofotposten melder på sin nettutgave, oppdatert 10.33, at de savnede skal være hjemmehørende i Vågan.

Politiet opplyser i en pressemelding klokka 12.45 at fire av de fem savnede skal være barn under 16 år.





Har du tips eller bilder i sakens anledning, kontakt red@vol.no