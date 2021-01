Politiet: – Tragisk ulykke – fire barn savnet

Nyheter

Natt til lørdag ble det kjent at en hytte innover øya fra Risøyhamn hadde brent ned til grunnen. Fem person er savnet. Én person kom seg ut av hytta, og er sendt til Nordlandssykehuset på Stokmarknes for behandling.

– Politiet har opprettet sak og iverksatt etterforskning, men det er ingenting som per nå tilsier at det skal dreie seg om noe annet enn en tragisk ulykke, sier Hagen

Politiet har bedt om og fått bistand fra Kripos i etterforskningen. Arbeidet på branntomten vil starte opp så snart den er tilstrekkelig kjølt ned, antakelig allerede i løpet av ettermiddagen.

Alle pårørende er varslet., opplyser politiinspektøren i en pressemelding.

Varsler lørdag morgen

Det var lørdag morgen ved 04:30-tiden at politiet fikk melding om brann i en hytte utenfor Risøyhamn på Andøya i Vesterålen. En mann hadde klart å ta seg ut av den brennende hytta og fikk varslet naboen, som igjen varslet nødetatene, bekrefter politiet i pressemeldingen.

Da nødetatene kom til stedet – som ligger noe utenfor allfarvei – var hytta brent ned. Det ble iverksatt søk både fra luften med helikopter og drone, i tillegg til mannskaper på bakken, men det er ikke gjort noen funn.

Fire barn savnet

Det skal ha befunnet seg seks personer på hytta. Fem personer har status som savnet. Fire av de savnede er barn under 16 år.

– Dette er en svært tragisk hendelse. Vi frykter at de fem ikke har klart å ta seg ut av hytta, og at de kan være omkommet i brannen, sier Per Erik Kalland Hagen i pressemeldingen. Hagen er leder for politiet i Lofoten og Vesterålen.

Alle seks som befant seg på hytta er opprinnelig hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

– Kommunen er varslet og har etablert kriseteam. De ivaretar de pårørende etter beste evne. Dette er et lite lokalsamfunn og alle er preget av en slik forferdelig hendelse, sier Hagen.

Innsats fra Sivilforsvaret

Sivilforsvaret opplyser at de etter en bistandsanmodning fra politiets operasjonssentral i Bodø lørdag morgen, deltar med innsats fra Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt knyttet til hyttebrannen ved Risøyhamn i Andenes kommune.

Politiet har anmodet om Sivilforsvarets innsatspersonell med telt, lys og varme til bruk ved åstedet for brannen. Sivilforsvarsinspektør Håvard Solhaug opplyser at Sivilforsvaret vil hjelpe politiet og KRIPOS med innsatspersonell og materiell fra Andenes og Sortland.

Personell med ATV og ekstra utstyr knyttet til nødnettet er på vei fra Harstad. Til nå deltar til sammen 14 personer fra Sivilforsvaret.