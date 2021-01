Alle de fem savnede er funnet omkommet

Nyheter

I alt var dem fem savnede etter hyttebrannen ved Bjørnskinn i Andøy lørdag morgen. En mann kom seg ut og fikk varslet nødetatene via naboer.

Søndag formiddag melder politiet i en pressemelding klokka 12.00 at det er gjort funn på brannstedet. Politiet, med etterforskere fra kripos, jobbet på stedet til klokka 02.00 natt til søndag.

– I løpet av disse timene ble det gjort funn av to personer som begge var omkommet, opplyser leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

De to omkomne er ikke blitt identifisert, men ifølge pressemeldingen skal de sendes til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø for identifisering og obduksjon.

– Å gå gjennom branntomten er et krevende arbeid og politiet planla å starte dette arbeidet i dag kl 10.00, men ble noe forsinket. Arbeidet startet opp klokka 11.30 og vil fortsette utover dagen, og så lenge det er nødvendig, opplyser Hagen i meldingen.

Innsatsleder Jørn Karlsen opplyser på en pressekonferanse ved skadestedet at de ikke kan gå ut med detaljer fra åstedet. De omkomne ble funnet etter at Kripos kom til stedet, men at identiteten til de omkomne tidligst vil være klar mandag.

– Den første prioriteten en er å finne og identifisere de savnede sier Karlsen, og opplyser at Kripos også har startet arbeidet.

Det var tidligere snakk om at Kripos skulle sende forsterkninger i tillegg til dem som alt er på stedet, men det er ikke nødvendig.

– Vi mener at vi har de ressursene på plass som trengs, og ser ikke noen grunn til å ha noe mer. Nå kommer vi til å jobbe så lenge som er nødvending.

Karlsen sier at forholdene på stedet er utfordrende.

– Det er omfattende og tidkrevende arbeid, men vi har god tro på at vi skal finne de som fortsatt som er savnet, slår han fast.

Ny person funnet

Klokken 15.00 holdt politiet en ny pressekonferanse på stedet, samtidig som det ble sendt ut pressemelding.

Der opplyses det at en ny person er funnet i brannruinene. Dermed er altså tre av de omkomne funnet.

– En brann rammer så brutalt og med slike enorme konsekvenser. Politiet har stor medfølelse med alle berørte i denne saken, og vi gjør hva vi kan for å finne de savnede. Arbeidet på stedet vil fortsette utover ettermiddagen og kvelden, opplyser Per Erik Hagen i meldingen.

– Parallelt med det arbeidet som skjer på branntomten, så er det også en løpende etterforskning. Politiet har fortsatt ingen grunn til å mistenke at brannårsaken er noe annet enn en ulykke, men det jobbes med å avklare mest mulig knyttet til hva som kan ha forårsaket brannen, legger Hagen til i pressemeldingen.

Oppdatering 18.30: Alle funnet

I en pressemelding fra politiet klokka 18.30, opplyses det at alle de fem savnede i brannen nå er funnet.

– Det er med tungt hjerte vi nå konstaterer at denne brannen har krevd fem menneskeliv. Politiet er lettet over at vi har klart å finne de som var savnet, men dette er en tung dag for de berørte og lokalsamfunnet, sier Per Erik Hagen i den siste pressemeldingen.

Ingen av de omkomne er identifisert ennå.

– Politiet vil fortsette arbeidet på stedet. Nå som de savnede er funnet vil etterforskningen i branntomten etter hvert dreie over mot å forsøke å avklare hva som er årsaken til at det begynte å brenne, sier Hagen.

De siste som er funnet omkommet, skal hentes ut fra brannstedet i løpet av kvelden.