Det meldes om svak og flau vind fra sør og sørøst, som på kvelden kan dreie fra nord og nordøst, og så nordvest.

I løpet av et par timer morgenen og ettermiddagen kan det bli lett nedbør i form av snø, men ifølge yr.no er det bare snakk om 0,2 millimeter i timen, om det blir noe nedbør i det hele tatt. For det meste tyder det på at det blir lettskyet, pent vær i Vesterålen mandag.

Temperaturene vil synke og kan komme ned i fire minusgrader.