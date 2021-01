Nyheter

I dag ble dialogmøte nr. syv mellom Øksnes kommune, smittevernlegen og aktører fra alle fiskemottakene avholdt. Her kom det klart fram at det har blitt et problem at folk, av gammel vane kanskje, bare oppsøker kaiene rundt omkring for å kjøpe fersk fisk. Flere personer har også vandret inn i produksjonshallene mens det produseres mat.