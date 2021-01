SV fremmer hasteforslag om å avlyse skriftlig eksamen i årI

Nyheter





SV fremmer nå et hasteforslag for Stortinget om å avlyse skriftlig eksamen både i ungdomsskolen og på videregående skole til våren.

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås sier en klassisk skriftlig, nasjonal eksamen vil slå uheldig ut for elever som bor i områder hvor det har vært mye hjemmeskole på grunn av korona, for eksempel Oslo og Bergen.

– Eksamenskarakterene betyr mye for elevene når de skal søke seg til høyere utdanning, derfor må ordningen være lik og rettferdig for alle, sier Fagerås til NTB.

Heller intensiv undervisning

Hun sier at ved å avlyse eksamen vil skolene få mulighet til å ha intensiv undervisning mot slutten av skoleåret, når smitten har avtatt.

– Dette vil kunne løfte mange elever og føre til at flere fullfører og består. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan flyttes mot slutten av skoleåret, sier Fagerås.

Både Elevorganisasjonen og rektorene i Skolelederforbundet har nå bedt om at årets eksamener avlyses. Begge organisasjonene mener det haster med en beslutning, skriver VG.

I fjor vår ble alle årets eksamener avlyst i videregående skole. Det kullet endte med rekordhøyt karaktersnitt.

– Melby somler

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har satt ned et utvalg som skal vurdere årets eksamener og har ennå ikke konkludert i saken.

Fagerås mener Melby «somler unødvendig mye» i saken og sier det er viktig med en rask avklaring slik at skolene kan starte planleggingsarbeidet.

– Det er de elevene som sliter mest på skolen, som kommer dårligst ut i koronaskolen. Når smitten avtar til våren, kan vi med intensiv undervisning hindre at elevene stryker i standpunkt.

– Viktig beslutning

Guri Melby sier hun har forståelse for at mange venter på en avklaring, men mener det er rart å bli beskyldt for å somle.

– Det handler om å se an en smittesituasjon som er i utvikling, og som påvirker tilbudet elevene får, sier hun i en kommentar til NTB.

– Dette er en viktig beslutning som vil få konsekvenser for barn og unge – både om vi velger å ha en form for eksamen eller å avlyse den. Vi må vurdere konsekvensene ordentlig før vi tar den beslutningen, sier Melby.

– Uansett hvilket utfall vi lander på, er målet vårt å sikre at pandemien ikke skal hindre noen elever i å komme videre i livet, legger hun til.