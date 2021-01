Hadsel-bonde gir bort skog gratis: – Nå har vi ved for flere år

Når Markus Lund skal nydyrke 180 mål i Husbydalen, gir han like godt bort veden, mot at folk sager selv. Nå går motorsagene for fullt. – Et fantastisk initiativ, sier Trygve Torbjørnsen.