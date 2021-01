Satser på å være i drift i løpet av sommeren

Nyheter

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Sammen med Hurtigruten skal Havila Kystruten betjene kystruta, hurtigruteleia langs den norske kysten de neste årene. For Havila Kystruten har det vært noen vansker i oppstarten på grunn av at skipene ikke har blitt levert i tide. En annen årsak til at seilingene ikke er i gang allerede, er at det er restriksjoner i forbindelse med korona-pandemien. Ifølge pressemeldingen er restriksjoner i forbindelse med pandemien en av årsakene til at skipene ennå ikke er blitt levert.

Men nå er det altså lysning i sikte. I pressemeldingen opplyser salgssjef/markedssjef i rederiet Tersan, som bygger båten for Havila, at skipene kan leveres i månedsskiftet mai/juni. Han understreker riktignok at restriksjoner i forbindelse med pandemien fortsatt kan forrykke denne datoen.

– Leveringstiden er ut fra det vi nå vet, men vi kan måtte justere dette, avhengig av hvordan pandemien utvikler seg, sier han.

Administrerende direktør i Havila, Arild Myrvoll, opplyser at det vil ta noen uker fra skipene er levert, til de kan settes i drift. Det gjør at han håper at de to skipene selskapet har i bestilling, kan være satt i drift i løpet av sommeren.

– I et normalmarked ville forsinkelsene vært mer utfordrende. Koronaen gir reiserestriksjoner slik at færre kan reise til Norge og i Norge enn vanlig, uttaler Myrvoll i pressemeldingen, samtidig som han påpeker at det i dagens marked, ikke er sikkert det er nødvendig med full kapasitet på kystruta mellom Bergen og Kirkenes den kommende tida.

Havila Kystruten er et norskeid selskap, som har base i Fosnavåg på Sunnmøre. De nye skipene har 179 lugarer og plass til over 600 gjester.