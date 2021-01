Rykket ut til trafikkuhell

Nyheter

Politiet melder på sin Twitter-konto at uhellet har skjedd på Bøveien, fylkesvei 820.

Det er to personbiler som skal ha vært borti hverandre, heter det i meldingen. Det er ikke meldt om noen personskader, ifølge politiets melding.

I 20-tiden melder politiet på Twitter at det er en av bilene som har kommet over i feil kjørebane. Der har den sneiet et motgående kjøretøy.

Bilføreren av bilen som kom over i feil kjørebane, en mann som er født i 1945, har erkjent forholdet.

– Kun materielle skader. Ingen mistanke om ruskjøring. Bilberging er varslet. Sak opprettes, melder politiet i Twitter-posten.