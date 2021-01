Vesterålsleger mener at koronareglene er viktigere etter virusmutasjonen

Nyheter

– Folkehelseinstituttet sier at de tiltakene man gjør sørpå er viktige, men at det fortsatt er de generelle tiltakene som er viktigst. Vi må bruke dette som en påminnelse om å begrense nærkontakter, holde avstand, ha god hygiene og holde seg hjemme ved de letteste symptomer. Hvis man har litt vondt i halsen, har litt hodepine og føler seg litt uggen er det fryktelig viktig at man holder seg hjemme og blir testet, poengterer Martin Larsen Drageset.