Bidro med 35.000 til statskassa

På sin Twitter-konto melder politiet i Nordland at det har vært avholdt en trafikkontroll i Vesterålsgata i Sortland. Det var Utrykningspolitiet som for anledningen var på plass.

Ingen av de kontrollerte ble bøtelagt for hastighet, men det var et annet resultat av kontrollen som var mer påfallende.

Hele sju bilister fikk nemlig hvert sitt forenklede forelegg for å ha brukt mobiltelefon mens de kjørte. Det betyr at kontrollen var ganske innbringende for statskassa, som fikk påfyll av 35.000 kroner som følge av kontrollen.

Ved nyttår økte bøtesatsen for mobilbruk under kjøring, fra 1.700 til 5.000 kroner. I tillegg fikk de sju som ble tatt, tre prikker i førerkortet.