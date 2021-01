Mann dømt for brudd på våpenloven, tross korona

Nyheter

Politimesteren i Nordland utstedte et forelegg på forholdet i begynnelsen av oktober i fjor, for brudd på våpenloven. Forelegget ble ikke vedtatt, og da kan forelegget etter straffeprosessloven brukes som en tiltalebeslutning i tingretten. Det går ut på at politiet mener mannen har brutt våpenloven etter at han ulovlig oppbevarte registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus eller lignende.