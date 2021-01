Mener utspill fra fiskeriministeren er "svært naivt": – Torsken venter ikke på at grensen åpnes.

Nyheter

Det store og verdifulle vinterfiske av torsk er i gang. Skrei for 3,5 milliarder kroner leveres langs hele kysten i løpet av årets fire første hektiske måneder. Fiskebrukene har behov for rundt 2000 utenlandske sesongarbeidere for å ta imot fangsten, som har en eksportverdi på rundt fem milliarder kroner.