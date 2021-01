Så mange er vaksinert i Vesterålen

Nyheter

På denne siden samler VG fortløpende tall for antall vaksinerte i kommunene, og for hvor mange vaksiner nasjonale myndigheter har lovet kommunene.

Så langt er det publisert tall til og med neste uke.

– Regner med at vi får mer

Sture Jacobsen, Helse- og sosialsjef i Sortland, har tro på økt tempo framover.

Han viser til at nasjonale myndigheter har bestemt seg for å endre strategi og sende ut alle vaksinene fort. Tidligere har de valgt å la en stor andel av vaksinene bli liggende på lager, i tilfelle det skulle oppstå problemer med levering av dose 2.

Samtidig understreker Jacobsen at mye fremdeles er usikkert.

– Det kan jo bli regionvisse forskjeller. De endrer strategi veldig ofte, konstaterer han.

– Tror du det er sannsynlig at alle vil bli vaksinert i løpet av våren?

– Jeg trodde det før helga, men nå tror jeg det ikke lenger. AstraZeneca skulle gjøre veldig mye, og når de leverer færre enn planlagt tror jeg vi er over på høsten, sier han.

Forrige uke ble det nemlig klart at vaksineselskapet AstraZeneca ligger an til å bli kraftig forsinket i leveringen av sin vaksine. Norske nasjonale myndigheter har tidligere blitt forespeilet 1,12 millioner av denne vaksinen i løpet av februar, mens det ifølge regjeringen lå an til å komme i underkant av 200.000 da NRK omtalte saken 22. januar.

I en artikkel i VOL tidligere i dag sa Sture Jacobsen til formannskapet i Sortland at helsevesenet i kommunen har kapasitet til å vaksinere 5000 hver uke om det skulle bli levert nok vaksiner.

Håper på massevaksinering

Henriette Pettersen, vaksinekoordinator i Andøy, understreker også at det er svært usikkert hvor mange vaksiner som kommer i løpet av de neste månedene. Like vel har hun tro på at det kommer til å gå å vaksinere de fleste før sommeren.

– Jeg tror det kommer mer etter hvert, så jeg håper jo det. Men det går jo ikke an å langtidsplanlegge, sier hun.

Pettersen understreker at hvis det blir levert nok vaksiner er kommunen forberedt.

– Vi er klar for massevaksinering når den tid kommer, konstaterer hun.

Så langt er alle sykehjemsbeboere vaksinert en gang. De som bor på Andøy Bo- og behandlingssenter har fått andre dose, og neste uke får også beboerne ved Kiiljordheimen dose 2. Alle over 85 som bor i omsorgsboliger er også vaksinert, mens de som bor hjemme får vaksine i disse dager.