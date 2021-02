Andøya Space vil etablere virksomhet i Øksnes

Nyheter

Selskapet søker Øksnes kommune om dispensasjon fra arealplan for bygging av antenneparken. I søknaden framkommer det at det er viktig for prosjektet å plassere antenneparken i et område med lite forstyrrelser fra biler og strømforsyningsanlegg. Det er også viktig at himmelen mot nord og mot Andenes ikke blir skjermet av fjell i nærområde for parken.