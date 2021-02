Nytt prosjekt skal gjennomføres i Vesterålen

Nyheter

I en pressemelding fra Ungt Entreprenørskap går det frem at barn i Vesterålen nå skal finne ut av hvordan de skal få barn til å spise mer sjømat. Prosjektet har fått navnet SMART Sjømat. Det er Ungt Entreprenørskap, som sammen med Akvakultur i Vesterålen, Nordlaks og Skretting skal utvikle programmet og tilby det til skolene i Vesterålen.

Det er elever i sjetteklasse som skal delta i prosjektet. Ifølge pressemeldingen er målet å gå elevene økt kunnskap om fiskeri og havbruk, og de skal komme opp med nye ideer for hvordan barn og unge skal spise mer fisk og sjømat.

Prosjektleder i Ungt Entreprenørskap, Hedda Eldøen, forteller i meldingen at barn i Oslo spiser mer fisk enn barn i Nord-Norge, det til tross for at barn i Nord-Norge har langt bedre tilgang på fisk enn barn sørpå.

Stokmarknes skole var først ute og de kommende 11 ukene skal sjetteklassinger i Vesterålen få ny kunnskap om fisk og sjømat, og være med på å finne kreative løsninger på hvordan enda flere skal spise mer av disse matvarene.

Blant det som står på menyen for sjetteklassingene, er besøk på oppdrettsanlegg og et besøk på kaia der fisken landes.

– Vi håper å kunne tilby alle sjetteklassingene dette i løpet av vinteren. Skolene i Andøy, Hadsel, Bø og Sortland som er medlem av Ungt Entreprenørskap vil være først ute, sier Steven Hernes, daglig leder av Ungt Entreprenørskap.