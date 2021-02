Savnet funnet omkommet

Nyheter

Det er politiet som melder om dette på sin Twitter-konto.

Mannen skal ifølge meldingen fra politiet, ha blitt meldt savnet mandag kveld av en nabo. Mannen ble funnet i havet klokka 21.48.

Politiet opplyser at det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet, og at et Sea King-helikopter med lege om bord kom til stedet, men livet sto ikke til å redde. Klokka 22.57 ble mannen erklært død.

Mannen, som var i 60-årene, ble funnet i havet i det politiet beskriver som umiddelbar nærhet til sin fortøyde båt, ved en flytebrygge.

Den omkomne mannen er fraktettil sykehus i Gravdal og vil også bli obdusert.

– Politiet har startet rutinemessig etterforskning. De pårørende er varslet, opplyser politiet avslutningsvis i Twitter-meldingen.