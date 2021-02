Sprøyteraner avslørt av «rød skrift på baken»

Nyheter

Ranet av Apotek1 på Sortland var over på få minutter. Nå må ransmannen fra en kommune i Vesterålen gå i kasjotten og sone ett år og to måneders fengsel. To av ofrene får en oppreisning på 50.000 kroner hver, som den dømte mannen må betale innen 14 dager.