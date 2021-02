291 nye koronasmittede siste døgn – 12 flere enn for en uke siden

Nyheter

I alt var det ved midnatt natt til onsdag registrert 63.553 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.959 nye smittetilfeller i Norge. 3,4 millioner koronatester er til nå utført i landet.

94 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det var to færre enn dagen før.

I Nordland er det en person som er innlagt for tiden, på Nordlandssykehusets avdeling i Vesterålen.

I Nordland har det de siste dagene vært i underkant av 100 aktive tilfeller av korona, der en smittet har vært i isolasjon. De siste tallene på VGs oversikt viser at dette tallet går ned. En summering av tallene fra de siste to ukene, viser at det ved midnatt var mellom 80-85 aktive tilfeller i Nordland. Rundt ti av disse tilfellene er registrert i kommunene i Vesterålen, der Bø for øvrig ikke har et eneste aktivt tilfelle om dagen.

I Nordland er det Rana som har flest aktive tilfeller om dagen med 42.

Til sammen er 568 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,1 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

(©NTB)