Sønnen omkom i skred: – Den verste meldinga man kan få

Nyheter

De to som omkom under skredet på Jan Mayen sist helg, var Robin Karlsen (31) fra Myre, nylig flyttet til Andøya, og Bjørg Kathrine Batalden (57) fra Vestland.

De var begge sivilt ansatte i Forsvaret, der Karlsen var ingeniør, mens Batalden jobbet som avdelingssykepleier, skriver NRK Nordland.

Robins far, Robert Karlsen, har delt et innlegg på Facebook som NRK har fått lov å gjengi.

Her skriver han at han takker kollegene for deres innsats i redningsoperasjonen.

– Alle gode tanker til kollegene på Jan Mayen. For deres innsats i redningsoperasjonen, og deres ufattelige tap av to umistelige arbeidskolleger. Og til familien til den andre omkomne, skriver han i innlegget.

Meldinga var verste man kan få, skriver han.

– Livet raser ned over alle involverte. Hele familien og alle vennene blir berørt. Vi må ta vare på hverandre i sorgen.