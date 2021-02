– En kjempegod nyhet om Eidsfjord Sjøfarm

Nyheter

– Dette var godt nytt. Departementet har godkjent at Eidsfjord Giant er betydelig innovasjon, og at saken dermed går tilbake til direktoratet for å vurdere hvor mange tillatelser som skal gis. Jeg er kjent med at Eidsfjord Sjøfarm tidligere fikk avslag og at begrunnelsen for avslaget var at konseptet ikke var innovativ nok. Dette har nå Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen gått tilbake på, og bedt direktoratet avgjøre hvor mange konsesjoner prosjektet tildeles, påpeker Bjørkmo.

Søknaden var på 17 konsesjoner

Bjørkmo mener dette vil ha stor betydning for bedriften og stor betydning for Sortland og Vesterålen. Det er et svært spennende prosjekt som kan skape spennende arbeidsplasser i vår region og store investeringer, utdyper hun.

– Jeg setter stor pris på at vi har en lokal næringsaktør som Holmøy som investerer lokalt og i tillegg er nyskapende. Jeg ønsker Holmøy lykke til videre og er spent på avgjørelsen i Fiskeridirektoratet, som vil være avgjørende for prosjektet.