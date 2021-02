To vesterålskunstnere får hjemmeresidens

Nyheter

I desember lyste Samfunnsløftet ut 35 stipend på 60.000 kroner til landsdelens kunst- og kulturskapere - og fikk 214 søknader. Juryen har nå fordelt de to millionene til noen av landsdelens kunstnere.

Fra Vesterålen er det kunstnerne Sigrid Randers-Pehrson og Katrine Strøm som får stipend.

Krevende jobb

Susanne Næss Nielsen fra Dansearena nord forteller at juryen har hatt en vanskelig jobb når de har lest og vurdert de 214 søknadene.

- Vi har blitt kjent med mange gode prosjekt og sett mange nye ideer. Søknadene viser at koronakrisen har rammet kunst- og kulturfeltet hardt, og at ordningen derfor er kjærkommen. Det andre vi ser er at mange kunstnere vil bruke denne merkelige tiden til å utvikle seg og kunsten. Det er gledelig, sier Næss.

Juryen

Med seg i juryen har hun hatt Svein Ingvoll Pedersen fra Nordnorsk Kunstnersenter, Johannes Utstøl Johannessen fra Nordnorsk Forfattersentrum, Ulla-Stina Wiland fra Rytmisk kompetansenettverk, Anne Lajla Utsi fra Samisk Filminstitutt og Svein Spjelkavik fra Rock Mot Rus. Juryen ble ledet av Ragnhild Dalheim Eriksen i SpareBank 1 Nord-Norge. Hun har tidligere vært leder av Riddu Riđđu-festivalen, arbeidet med Sametingets satsing på kulturnæring og vært styreleder på Norges arktiske universitetsmuseum.

Disse fikk stipend fra Samfunnsløftet til opphold i hjemmeresidens:

· Thomas Falstad

· John-Kåre Hansen

· Silje Figenschou Thoresen

· Mari Andreassen

· Sophie Berenika Broch

· Øyvind Lauvdahl

· Tonje Unstad

· Morten Wintervold

· Synnøve Persen

· Charlotte Bendiksen

· Johanna-Adele Jüssi

· Therese Skjelstad Bakkevoll

· Ramona Irene Myrseth

· Maria Krogstad Landmark

· Pia Katarina Jannok

· Trond Ansten

· Fabrice Moinet

· Lawrence Malstaf

· Katrine Strøm