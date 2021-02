Hun utsetter sykehjems-klemminga

Nyheter

Rådene for besøk på sykehjem endres fra og med neste uke, på sykehjem der beboerne er vaksinert.

– Det blir lov å klemme igjen. Beboere som er vaksinert, trenger ikke holde avstand til besøkende er vaksinert, uttalte helseminister Bent Høie nylig.

Han la til at beboere også kan ha nærkontakt med besøkende som ikke er vaksinert, men det bør dreie seg om få personer, og de samme personene over tid.

– Andre besøkende må fortsatt holde avstand, selv om de besøker noen som er vaksinert, sier Høie.

Beslutningene om besøksregler for sykehjem der ikke alle beboerne er vaksinert, tas lokalt.

Kommunelege Ellen B. Pedersen i Øksnes viser til regjeringens endring av regler annonsert fra mandag 08. feb.

For Øksnes Kommune vil ikke disse endringen tre i kraft før etter 17. februar 2021.

– Det vil si at reglene som i dag gjelder, vil gjelde til og med 17. februar. Vi må vente til at alle brukere og ansatte er vaksinert 2 ganger, og vi må være sikre på at korona-vaksinen de har fått gir full beskyttelse, fastslår Pedersen.