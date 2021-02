Usikkerhet rundt Øybadet

Nyheter

Daglig leder Vegard Melchiorsen i Hadsel Eiendom KF opplyser til VOL at de har hatt et møte med Hadsel kommune. Der har de fått vite at det er et ønske fra kommunen om å overføre Øybadet-bygget på Melbu fra Hadsel kommune og inn i Hadsel Eiendom sin driftsbyggeforvaltning.