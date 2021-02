Dag Jostein Fjærvoll er død

Nyheter

Ifølge dødsannonsen døde vesterålingen torsdag i forrige uke, 74 år gammel.

Fjærvoll satt på Stortinget fra 1985 til 1997, og ble deretter utnevnt til forsvarsminister i den første Bondevik-regjeringen. To år senere ble han samferdselsminister noe han var frem til 2001. Før Fjærvoll gikk inn i rikspolitikken, var han lærer, undervisningsinspektør og rektor på Melbu skole.

Fjærvolls politiske engasjement startet hjemme. Far hans, Edmund Fjærvoll, var aktiv i lokalpolitikken. Han var også stortingsrepresentant for KrF i to perioder, fra 1961 til 1965 og fra 1969 til 1973. Fjærvoll ble medlem av Hadsel kommunestyre i 1975, kom inn i formannskapet i 1980, og var også ordfører fra 1980 og til han ble valgt inn på Stortinget.

Han var medlem av ulike komiteer i hver av de tre periodene han møtte på Stortinget: kommunal- og miljøvernkomiteen, sjøfarts- og fiskerikomiteen og til slutt i kontroll- og konstitusjonskomiteen.