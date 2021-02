Rettsuka: Vold, kjøring med båt og bil

Nyheter

Mandag morgen startet en straffesak mot en kvinne fra Lofoten. Hun er tiltalt for å ha slått to politibetjenter i forbindelse med innbringelse til Sortland lensmannskontor.

Tirsdag står en familiefar tiltalt for å ha overlatt en motorbåt til sin mindreårige sønn.

Onsdag fortsetter straffesaken mot en mann som står tiltalt for blant annet ildspåsettelse i Blokken i Sortland.

Fartssynder

En tidligere dømt fartssynder står torsdag tiltalt for tre tilfeller av kjøring med bil uten førerkort. Politimesteren i Nordland har også tiltalt mannen for kjøring med en bil som politiet hadde lagt ned bruksforbud på.

Fredag står en mann tiltalt for kjøring samtidig som han var beruset. I denne saken er det snakk om beslag av førerkort. Samme dag er en person tiltalt for materiell skade, og en annen for uaktsom kjøring.