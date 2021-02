Har fått i stand utdanningssamarbeid

Nyheter

Det er ledelsen ved Nord universitet og regionrådslederne fra Lofoten regionråd og Vesterålen regionråd som har inngått avtalen. Ifølge en pressemelding fra regionene og Nord universitet, er det snakk om at det allerede fra høsten av kommer til å bli utlyst en deltids bachelorutdanning for sykepleiere ved Nord universitet på Stokmarknes.

Og det er ikke alt, for 30 av plassene skal nemlig være satt av til studenter bosatt i Vesterålen og Lofoten.

Men Nord universitet og regionrådene har flere gode nyheter i pressemeldingen. Det skal også startes opp en fireåring bachelor utdanning innenfor barnehagelærer, og det vil komme tilbud om femårig masterutdanning som grunnskolelærer som skal ha regionale samlinger i Vesterålen, meldes det i pressemeldingen.

Konstruktiv

Leder av Vesterålen regionråd, Lødingen-ordfører Hugo Jacobsen, forteller i meldingen at dialogen mellom partene har vært svært konstruktiv.

– Allerede til høsten får vi tilbud om utdanninger som samlingsbasert barnehagelærerutdanning og regionale samlinger på master grunnskolelærerutdanning, i tillegg til deltids sykepleierutdanning. Dette er viktige utdanninger for oss, uttaler Jacobsen.

Regionrådene og Nord universitet har også kommet til enighet om en samarbeidsavtale. Målet er å få et bedre studietilbud og rekruttering av studenter i regionen. Dette er en forlengelse av avtalen partene inngikk i 2016.

Regionrådsleder i Lofoten, Remi Solberg, trekker i meldingen frem av at Lofoten og Vesteråene skal sees på som en utdanningsregion fremover.

– Nå skal regionrådene og universitet jobbe sammen for å videreutvikle studietilbudet og sikre studenter til utdanningene som skal tilbys, sier Solberg.

Må fylles opp

Universitetsrektor, Hanne Solheim Hansen, uttaler i meldingen at ser svært positivt på samarbeidet i Lofoten og Vesterålen. Hun uttaler også at universitetet vil tilby utdanninger som treffer behovene i samfunnet, men understreker også at studieplassene til de ulike utdanningene må fylles opp.

– Til nå har vi hatt veldig positive møter med regionrådslederne og øvrige ordførere, og jeg har forventninger om at dette samarbeidet vil legge til rette for at vi skal lykkes med å styrke tilbudet i Lofoten og Vesterålen, trekker hun frem.