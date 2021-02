Kvinne anklaget for oppdiktet straffbar handling

Nyheter

Det er Nordland politidistrikt som i slutten av mai 2021 bringer saken inn for behandling i Vesterålen tingrett. Saken er av en slik art at den tiltalte kvinnen ikke har krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Det betyr i de fleste sammenhenger at det er snakk om en sak som har lavt straffenivå.