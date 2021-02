Nyheter

Statens vegvesen opplyser via sine digitale kart at veien over Kjølhågen på Andøya er stengt.

Veien ble stengt klokka 18.30 torsdag kveld.

Veien over Kjølhågen er vindutsatt og det er også vind denne gangen som gjør at den er stengt for trafikk.

Omkjøring er via Nordmela.