Bolig i stedet for hytte: – Blir veldig opprørt av denne saken

Nyheter

Formannskapsmøte i Bø torsdag ble en del spørsmål tatt opp, blant dem ett rundt vedtak om byggetillatelse til et bolighus på Forrøya.

Denne saka kom det også spørsmål om i forrige møte. For opprinnelig var området satt av til fritidsbolig.

Det er innkommet et skriv fra Nordland fylkeskommune til Bø, som gjelder forminneundersøkelser. Berit Hansen (Sp) mente vedtaket burde man ikke gjort, og at saken heller burde vært behandlet politisk.

– Ikke vesentlig privatisering av strandsonen

I vedtatt arealplan er området avsatt til en enhet og fritidsformål, altså ett bygg. Når det gjelder avstand fra havet til tomta og området, ble hele området konsekvens-utredet i forbindelse med arealplan.

– Noe var rødt, men tatt med i arealplan og vedtatt med ett bygg. Det er utgangspunktet for at vi har gjort vedtaket som vi har gjort. Søknaden om bygg er ikke fritidshus, men enebolig, naust og brygge. Administrasjonen har ment at det har vært i henhold til vedtatt arealplan, og ikke en vesentlig privatisering av strandsonen. I og med at grensa går ned til null, uansett, sa ordfører Sture Pedersen i en redegjørelse.

Saka ble sendt over til fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og sametinget. Fra førstnevnte kom ingen merknader og fra de to andre ingen svar.

– Vi gjorde vedtak, men etter vedtaket kom svar fra fylkeskommunen. Det gikk ikke på hvor det skal bygges, men kulturminner og at man ønsker å gjøre en kulturminneundersøkelse. Kommunen har inngått avtale om utsettelse av iverksetting til 15. juni, slik at fylkeskommunen får gjort de undersøkelser de skal gjøre, sa Pedersen om at iverksetting nå er blitt utsatt.

– Blir opprørt

Senterpartiets representant, Berit Hansen var lite bekvem med at man ved et pennestrøk endrer en byggetillatelse fra fritidsbolig til bolighus. Hun advarte mot at det kan skape en presedens i liknende saker.

– Jeg må kommentere som sist, jeg mener fortsatt dette er en veldig prinsipiell sak, som kan danne presedens. Det er stor forskjell på fritidsbolig og bolighus. Det vil bli kjøring mange ganger om dagen, veibygging vil bli større, sier hun om konsekvensene.

– Man gir anledning til å bare omgjøre et vedtak fra fritidsbygging til husbygging. Det er bare en sak, det kommer til å bli flere saker. Sånn skal det ikke være, dette er prinsipielt. Og jeg står fast ved det, sier Hansen.

– Det har du lov til, en er det noe vi har ropt etter så er det fast bosetting, repliserte Bø-ordfører Sture Pedersen.

–Vi kan ikke fravike arealplan, jeg blir veldig opprørt av denne saken, sier Berit Hansen.

– Skal være tungtveiende grunner

– Vi har delegasjon, om kommunestyret mener vi bruker den feil, må kommunestyret si det. Det vil alltid være skjønn hvor grensene går, om det er prinsipielle saker eller ikke. Vi har i administrasjonen vurdert den som ikke prinsipiell, om kommunestyret er uenig i det, må de si det. Vi har mange saker som går på å endre fra bolig til fritidshus, eller motsatt, sier rådmann Gundar Jakobsen.

Berit Hansen pekte på at det skal være veldig tungtveiende grunner for å avvike fra arealplanen.

– Dette er ikke god nok grunn, mener jeg. Jeg kan godt forfølge dette kommunestyret, jeg mener delegasjonsreglementet er brukt feil, sier hun.

– Jeg hører representanten tolke det som det er strandsone. Vi har mange saker der et bolighus omgjøres til fritidshus og motsatt. Jeg ser ikke for meg at det skal være politiske saker på vanlige hus, sier Sture Pedersen (H).

– Dette er et nybygg, og ikke et eksisterende hus. Skal det være slik at folk kjøper seg hyttetomt, også er der plutselig et hus? Sånn skal vi ikke ha det, slår Berit Hansen fast.