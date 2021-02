Nyheter

Statens vegvesen opplyste via sine digitale kart torsdag kveld, at veien over Kjølhågen på Andøya er stengt.

Veien ble stengt klokka 18.30 torsdag kveld. Klokken 05:30fredag morgen, ble veien åpnet igjen.

- Vinden var veldig sterk i natt, og på det meste var det 50 m/s. Nå har det roet seg og det ser ut til at det vil være rolig utover dagen, sier trafikkoperatør Grete Turmo Hatten til VOL.