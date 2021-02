Kulde og snø gir utlånstrafikk på BUA

Nyheter

Mens mange helst hadde sett at snøen som kommer ned hadde uteblitt, er det for andre en gyllen mulighet til å komme seg ut i naturen, være sosiale og endelig begynne på nyttårsforsettene. Ifølge Amalie Senneset på BUA på Stokmarknes, som åpnet i 2019, har det vært en markant økning i antall besøkende etter at de kunne ta imot kunder igjen, siden de i likhet med de aller fleste BUA-stasjonene rundt om i landet måtte stenge ned, i den perioden da nordmenn søkte skogens ro mer enn noen gang.