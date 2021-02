Stadig flere i Nordland er uføretrygdet

Nyheter





Økningen i Nordland er lavere enn for landet som helhet, hvor antallet økte med 1,5 prosent. I landet er det registrert 357 563 mottakere av uføretrygd, som utgjør en andel på 10,4 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

– Det er en stor utfordring for Nordlandssamfunnet at så mange nordlendinger er uføre, sier direktør for NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Vi i NAV har en jobb å gjøre i samarbeid med helsevesen, utdanning og partene i arbeidslivet. Vi er mest bekymret for de yngste som ikke har fått innpass i arbeidslivet. NAV er opptatt av at flest mulig skal få muligheten til å være i jobb.

Når det gjelder Vesterålen, er det to kommuner som ligger i nordlandstoppen over uføretrygdede. Det er Bø og Øksnes, mend en andel på henholdsvis 18,1 og 18,6 prosent ved utgangen av desember i fjor. De øvrige tallene for resten av vesterålskommunene ser du i tabellen under. En mer detaljert tabell finner du nederst i saken.





Kommune Desember 18 Desember 19 Desember 20 Endring fra året før Hadsel 13,3 13,5 13,1 -0,5 Bø 17,6 18,1 18,6 0,5 Øksnes 17,3 18,0 18,1 0,1 Sortland 12,7 13,6 13,6 0,0 Andøy 13,4 13,5 13,4 -0,1



Sammenlignet med desember 2019 var det økning i uføreandelen i aldersgruppene 20-59 år. Aldersgruppene 18-19 år og 65-67 år hadde nedgang, mens aldersgruppen 60-64 år var uendret. Størst økning i uføreandel har det vært for aldersgruppen 40-44 år.

Av Nordlands 20 562 mottakere av uføretrygd befinner en tredel seg i aldersgruppen 50-59 år.

For unge under 30 år har antall uføretrygdede fordoblet seg de siste 10 årene. Ved utgangen av 2020 er 3,1 prosent av unge mellom 18 og 29 år uføretrygdet.

Kommunevise forskjeller

Det er store kommunevise forskjeller i andelen uføretrygdede. Det er 17 av fylkets kommuner som har nedgang i uføreandelen fra samme periode i fjor, fire kommuner har ingen endring, mens fire kommuner har økning. Høyest andel uføre i prosent av befolkningen er det i Evenes kommune med 19,3 prosent, mens kommunene Bodø og Træna har lavest andel av befolkningen med 9,9 prosent.

– Lokale arbeidsmarkedsforhold, utdanningsnivå og alderssammensetning forklarer noe av den geografiske variasjonen i antall uføre, sier Stavnes i pressemeldingen.





Kommune Desember 18 Desember 19 Desember 20 Antall Prosent Hadsel 658 662 638 -24 -3,6 Bø 268 271 281 10 3,7 Øksnes 485 499 500 1 0,2 Sortland 843 899 890 -9 -1,0 Andøy 380 374 362 -12 -3,2