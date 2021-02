Nyheter

På Twitter skriver politiet at det i forbindelse med et pågående politioppdrag i Sortland er behov for å finne ut av hvor en rød Toyota Avensis 2007-modell med registreringsnummer YU 39198 befinner seg.

– Tips kan meldes til politiet på 02800. Det vurderes av politiet at det IKKE befinner seg fare ved observasjon av bil, skriver Politiet.