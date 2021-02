Varslersak i Nordland Frp

Frp-leder Dagfinn Olsen: – Ingenting på min CV som rokker ved min autoritet

Dagfinn Olsen fra Lødingen er fylkesleder for Fremskrittspartiet og vant nominasjonen til stortinget. I helga ble det kjent at partiet har åpnet varslersak mot Olsen. Til VOL sier han at han står rak i stormen.