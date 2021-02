Hadsel kommunestyre får kulturminneplan på bordet

Nyheter

Kommunestyret skal behandle saken i sitt møte denne uka, etter at formannskapet sendte den videre uten innstilling. Kommunedirektøren har i sitt forslag satt foten ned for utarbeidelse av en kulturminneplan, med bakgrunn i at det ikke er verken lovpålagt eller på listen over prioriterte tiltak fra kommunestyret.

Utarbeidelsen av en slik plan, som vil koste rundt 129.500 kroner vil dekkes med tilskudd fra Riksantikvaren på 100.000 kroner, som gjør at kommunens egenandel begrenser seg til 29.500 kroner.

Skal forberede

I sakspapirene heter det at det kommunestyret i forbindelse med behandlingen av planstrategien i 2020 vedtok at det ble igangsatt forberedende arbeid med en kulturminneplan og at det i løpet av 2020 ble fremlagt et kostnadsoverslag over planarbeidet.

Av kapasitetsmessige årsaker har det ikke latt seg gjøre å legge frem en sak før nå. Kulturminneplan er ikke lovpålagt, dog vil slik plan kunne utløse eksterne midler til ulike prosjekter. I planstrategien for kommunen heter det at det finnes en rekke kulturminner i Hadsel, og noen av disse er automatisk fredet, sier administrasjonen i saken.

Begrenser utbygging

Kulturminnene begrenser og utfordrer arealforvaltningen på den ene siden i forhold til nye utbygginger, skriver administrasjonen videre i sakens anledning.

Akkurat dette punktet ble tatt opp i orienteringen om fremdriften i kjøpet av Gulstadøya, hvor det totale tilgjengelige området for utbygging står og faller på hvilke kulturminner som befinner seg i området. Nordland Fylkeskommune har i en vurdering gitt Hadsel kommune "grønt lys" til å utvikle bolig- og næringstomter i områdene utenfor der det kulturminner, mens kommunen selv ønsker å bruke større deler av området. Det pågår nå dialog mellom kommunen og fylkeskommunen om hva som eventuelt kan benyttes av areal på området.

– Det vil bli et fantastisk godt bomiljø på denne øya, og jeg er helt sikker på at hvis vi i Hadsel hadde en god kulturminneplan og en troverdig og god reguleringsplan for øya og kulturminnene, vil svaret fra NFK være helt annerledes enn hvis vi anser kulturminnene som en hindring for industriell utvikling, kommenterte Geir Jørgensen i Rødt.

Turistnæring

Kommuneadministrasjonen er samtidig ikke fremmed for tanken om at kulturminnene kan være greie å ha på kartet av næringsmessige årsaker, og da spesielt turistdestinasjoner.

En del kulturminner representerer en stor formidlingsverdi ovenfor befolkningen, og besøkende. Således er kulturminnene både identitets- og opplevelses-skapende. Kulturminner kan i tillegg også væreinteressante som turistdestinasjoner, som for eksempel MS "Finnmarken", heter det i sakspapirene.