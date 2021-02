Kan bli ny ordning for utenlandsk arbeidskraft

Nyheter

Det er Senterpartiets Siv Mossleth som har stilt spørsmål til fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i Stortinget om ministeren kan se på muligheter for å få nok sesongarbeidere til at vinterfisket kan gjennomføres.

Foreløpig sitter det langt inne for de styrende myndigheter å kalle sesongarbeiderne for samfunnskritisk personell. Men i sitt svar kommer Ingebrigtsen inn på at det jobbes med en ordning som skal tre i kraft 20. februar, en ordning der en kan søke unntak fra innreiserestriksjonene.

– Det jobbes med å utarbeide kriterier og retningslinjer, skriver Ingebrigtsen i sitt svar

Han forteller videre i svaret at han er klar overproblemstillingen med å få gjennomført en korona-test 24 timer før grensepassering.

– Obligatorisk testing, krav om attest for negativ test 24 timer før ankomst Norge, reiseregistrering, karantene og karantenehotell vil i utgangspunktet fortsatt gjelde for dem som er unntatt reiserestriksjonene, skriver fiskeriministeren.

I en pressemelding skriver Mossleth at fiskeri- og sjømatministeren er presset til å ta tak i situasjonen for å få inn sesongarbeidere lofotfisket.

– Enkeltbedrifter rammes hardt. Det er stort behov for flere til industrien. Noen har lyktes med norsk arbeidskraft, men behovet for kvalifisert arbeidskraft er fortsatt stort. Jeg er glad fiskeriministeren ser ut til å ta til fornuft, men han må skynde seg nå, sier Mossleth i meldingen.