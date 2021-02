Siv Jensen går av som leder, peker på Listhaug som etterfølger

Nyheter

Meldingen slo ned som en bombe i det politiske Norge torsdag ettermiddag. Fremskrittspartiet innkalte til pressekonferanse på mindre enn en times varsel.

– Jeg har gradvis kommet fram til erkjennelsen av at jeg vil være mer tante-Siv, søster-Siv, og jeg vil bruke mer tid med mamma. Ikke bare være Frp-Siv, sier Jensen i en pressemelding fra Fremskrittspartiet.

Jensen har sittet på Stortinget for Oslo siden 1997, og overtok som partileder for Carl I. Hagen i 2006. Hun tok Fremskrittspartiet inn i regjering for første gang i 2013 og satt som finansminister til Frp forlot regjeringen i 2020.

Peker på Listhaug

Jensen anbefaler at Sylvi Listhaug blir partiets neste leder, selv om hun presiserer at hun ikke kan velge sin etterfølger. I tillegg anbefaler hun at Ketil Solvik-Olsen blir første nestleder.

– Jeg er overbevist om at Sylvi og Ketil er riktige valg som leder og 1. nestleder nå. Partiet trenger samling og stø kurs, være ett lag med bredde og tyngde.

Fremskrittspartiet har slitt på målingene de siste månedene, men Jensen sier det kun har gitt henne motivasjon til å fortsette. Hun peker istedenfor på den altoppslukende livsstilen som en grunn til å gi seg.

– Det er på tide at andre, som er villig til å jobbe natt og dag, året rundt for partiet, overtar stafettpinnen, sier Jensen.

Vinteren 2021 har Frp også opplevd stor intern uro. 15. desember ble partiets fylkesleder i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, ekskludert.

– Jeg ville også bidra i omstillingen av partiet etter at vi gikk ut av regjering. Vi har tatt flere organisatoriske og bemanningsmessige grep. Jeg stikker ikke av når det blåser, og jeg skal bidra i de kommende månedene. Fremskrittspartiet kommer alltid til å være i mitt hjerte, sier Jensen.

Vemod blant politiske motstandere

En rekke politiske ledere har allerede kommentert Jensens avgang. Hennes forgjenger, Carl I. Hagen, vil huske henne som en svært handlekraftig politiker, som gjorde seg bemerket allerede da hun kom inn på Stortinget i 1997.

– Hun gjorde seg bemerket med en gang og ble raskt kjendis, sier mannen som ledet Frp fra 1978 til 2006 til Dagsnytt 18.

Statsminister Erna Solberg kaller avgangen vemodig. Hun kaller Jensen en tøff forhandler, kreativ og kunnskapsrik, og en politiker det gikk an å stole på.

– Siv har vært en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene. Gjennom modige valg og sterk gjennomføringsevne har hun preget det politiske landskapet. Jeg ser tilbake på vårt samarbeid med glede og håper å ha god kontakt med Siv også fremover, uansett hva hun nå velger å gjøre, avslutter Solberg i et innlegg på Facebook.

Støre: Tøff debattant

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre roser sin politiske motstander. Han kaller henne en tøff debattant, og en politisk motstander det har vært mulig å samarbeide med.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Støre til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken minnes sin første stortingsperiode i 2001-05, da Jensen var komitéleder i finanskomiteen på Stortinget.

– Hun tok raust og hyggelig imot. Tross endeløse og tøffe uenigheter har vi beholdt en god tone og gjensidig respekt. Og jammen fikk vi samarbeidet om rettferdig pensjon på tampen. Takk for det, og lykke til!, skriver Lysbakken på Twitter.

Friske diskusjoner

– Tross stor politisk og ideologisk uenighet: Takk for innsatsen, mange friske diskusjoner og lærerik utveksling, Siv Jensen – en svært erfaren politiker med mange resultater, skriver Une Bastholm til NTB.

Søsteren Nina Jensen, som er tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond, peker også på politiske uenigheter, men kaller søsteren en av de beste norske politikerne gjennom tidene på Instagram.

– Jeg gleder meg til du skal være mer «tante Siv» og «søster Siv» og mindre «Frp-Siv», sier Nina Jensen.