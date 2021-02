SpareBank 1 Nord-Norge utvider sin satsing i Lofoten og Vesterålen

Nyheter





– Lofoten og Vesterålen er et svært viktig område for oss. Gjennom dette oppkjøpet styrker vi satsingen vår der, spesielt mot den maritime sektoren og fiskeriene, sier konsernsjef Liv Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge i en pressemelding.

Utvidelsen som nå finner sted, innebærer at SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Lofotøy Regnskap AS. Dette betyr at fire medarbeidere nå får ny arbeidsgiver, og at 50 bedriftskunder får ny leverandør.

– Lofotøy Regnskap er en veldreven virksomhet. Når vi nå går sammen, vil det gi positive synergier for begge selskapene, og ikke minst for de mange små og mellomstore bedriftene i regionen som bruker våre tjenester, sier Tom Robert Aasnes, som er direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge.

Lofotøy Regnskap AS blir en del av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge ved at aksjene skifter eier nå, mens selve fusjonen vil gjennomføres i løpet av andre kvartal 2021. Inntil da vil selskapet fortsette sin selvstendige drift.

Ser store fordeler

Lofotøy Regnskap er et familieselskap eid av Steinar Angell og Sigrid Angell Iseli. De er svært fornøyde med å bli en del av SpareBank 1 Nord-Norge og Regnskapshuset.

– Vi har isolert sett vært tilfreds med utviklingen i Lofotøy Regnskap AS. Imidlertid, når denne muligheten kom, og vi får lov til å bidra i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge sin spissede satsning på fiskerinæringen i Lofoten og Vesterålen, kunne vi ikke la muligheten gå fra oss, sier Steinar Angell.

Han peker videre på at det føles trygt og godt å bli en del av et selskap som har betydelige muskler på det digitale området.

– Vi ser store fordeler ved å bli en del av et stort og solid finanskonsern som SpareBank 1 Nord-Norge, sier Angell i pressemeldingen.