Forventer fullfinansiering av fiskerihavnene

Nyheter





Haukland sier at hun over tid har hatt en åpen og god dialog både med statssekretær Ingelin Noresjø og statsråd Knut Arild Hareide, begge fra Kristelig Folkeparti, angående disse tre fiskerihavnene i Nordland. I dialogen opp mot departementet har hun anbefalt at anleggene blir fullfinansiert når ny Nasjonal transportplan (NTP) nå skal landes.