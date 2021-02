Blodig mann i Sortland sentrum

Nyheter

Politiet meldte klokken 21.30 i kveld om flere meldinger om mann i bar overkropp, som ropte og gestikulerte i Sortland sentrum. Han var blodig i ansiktet, melder politiet.

Overfor VOL utdyper politiets operasjonssentral og sier det har vært et slagsmål av en eller annen sort mellom to personer, og at de har kontroll på én beruset person.

– Omstendighetene rundt vet vi ikke mer om akkurat nå. Politiet har startet undersøkelser for å avdekke de faktiske forhold, opplyser politiets operasjonssentral til VOL klokken 22.10.