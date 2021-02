Tre smittetilfeller i Bø

Nyheter

De smittede er isolert og nærkontakter er informert og satt i karantene, melder kommunelege i Bø, Anders Svensson i en pressemelding mandag kveld.

For å redusere ytterligere smittespredning er sykehjemmet og omsorgsboligene på Bøheimen bo- og behandlingssenter stengt for besøkende tirsdag 23. februar og onsdag 24. februar. Beboere i omsorgsboliger er satt i karantene inntil videre. Her vil det kommer mer informasjon etter hvert.

Planlagt konsert på Bøheimen tirsdag og onsdag må dessverre avlyses.

Storavdelingen i Vinje barnehage er stengt til og med 1. mars, og barna og ansatte på avdelingen er i karantene. De øvrige avdelingene i Vinje barnehage er åpne på vanlig måte.

Bø kommune oppfordrer foreldre å være ekstra oppmerksom på symptomer på Covid-19 som forkjølelse, hoste, feber og tung pust. Ta kontakt med legekontoret ved behov. For spørsmål fra publikum er koronatelefonen 908 606 88 åpen mellom 10-15 denne uken, melder Svensson.