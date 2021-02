Slik reageres det på fergeforliket

Nyheter

Det er Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Rødt som har kommet til enighet om å legge press på Solberg-regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for å komme med en ordning som reduserer fergeprisene.

Forslaget som partiene forhandlet seg frem til, lyder slik: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten.»

Tirsdag skal Stortinget stemme over krisepakkene fra regjeringen. Da skal også forslaget om fergepriser opp til avstemning og behandling.

Selv om det er et kompromissforslag som legges frem mellom fire partier, kom det flere reaksjoner fra partiene i løpet av mandagskvelden og natt til tirsdag.

Vil enda lengre

I en pressemelding fra Senterpartiet, skriver stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Nordland at hennes parti vi komme enda lengre når det gjelder fergepolitikk ved en senere anledning.

- Det var så langt vi kom i denne omgangen, men at jeg har store forhåpninger om å komme enda lengre når Senterpartiets forslag om en båt- og fergereform skal behandles i Stortinget, uttaler Mossleth, som er transportpolitisk talsperson for Senterpartiet.

I meldingen legger hun også til:

- Våre forslag inkluderer eksempelvis gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten fastlandsforbindelse.

Nei til 1,5 milliarder

Fremskrittspartiet ønsket seg en krisepakke på 1,5 milliarder kroner. På den måten ønsket de å halver fergeprisene allerede i år.

Talsperson for transportpolitikk i partiet, Bård Hoksrud, sier i en pressemelding fra partiet at de ikke fikk de andre partiene med seg på dette, noe han beklager overfor pendlere som er avhengig av fergene i det daglige. Men han uttrykker likevel en glede med tanke på forliket.

- Nå må regjeringen komme tilbake i forbindelse med revidert budsjett og konkrete foreslå reduksjon i fergeprisene i år og en plan for en halvering av prisene i fortsettelsen. Jeg er glad for at vi kom såpass langt, men vårt primære forslag var vesentlig bedre, påpeker Hoksrud i pressemeldingen.

Skylder på rivaler

Nordland Høyres fylkestingsrepresentanter, Stig Tore Skogsholm og Marianne Dobak Kvensjø, skriver i sin pressemelding at det er Senterpartiet og Arbeiderpartiets feil at fergeprisene i Nordland er blitt for høye i fylket, men at det er bred politisk enighet om at billettprisene er for høye i dag. De tar derfor i mot forslaget fra opposisjonen på Stortinget med åpne armer, selv om de er skuffet over at forlaget er så lite konkret.

- Det sier ingenting om hvor stor prisreduksjonen skal være for inneværende år, og heller ikke når det kommer på plass. Dette minner dessverre om et lite forpliktende forslag, som gir stort rom for uthulinger senere, melder de to fylkespolitikerne, og legger også til at Nordland Høyre vil opprettholde sitt forslag fra Fylkestinget og halvering av prisene fra 1. mai i år.