Avdekket flere mangler i sak om fortau i Sigerfjord. Nå vil de oppheve vedtaket

Under revisjon av planforslaget for fortau i Sigerfjord ble det avdekket flere mangler. Derfor innstiller kommunedirektøren formannskapet til å oppheve sitt vedtak fra 2017 slik at planforslaget kan revideres.